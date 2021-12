Un Natale senza tempo: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un Natale senza tempo: trama, cast e streaming del film Questa sera, 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un Natale senza tempo, film del 2020 diretto da Ron Oliver con Erin Cahill, Ryan Paevey, Brandi Alexander e tanti altri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Megan è letteralmente innamorata del passato. Lavora come guida turistica in una villa storica e ama raccontare ai visitatori la storia del suo proprietario Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari che, vissuto a inizio Novecento, da povero è diventato ricco prima di sparire facendo perdere ogni sua traccia. Charles era sempre stato invece appassionato di futuro e mai si sarebbe aspettato di farvi un salto per uno strano scherzo del destino. A ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un: trama, cast e streaming delQuesta sera, 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Undel 2020 diretto da Ron Oliver con Erin Cahill, Ryan Paevey, Brandi Alexander e tanti altri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Megan è letteralmente innamorata del passato. Lavora come guida turistica in una villa storica e ama raccontare ai visitatori la storia del suo proprietario Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari che, vissuto a inizio Novecento, da povero è diventato ricco prima di sparire facendo perdere ogni sua traccia. Charles era sempre stato invece appassionato di futuro e mai si sarebbe aspettato di farvi un salto per uno strano scherzo del destino. A ...

Advertising

carlogubi : Pierino non piangere, il nonno degli italiani per Natale t'ha portato la Beretta 92, così puoi giocare con gli amic… - damore_marco : #NapoliSpezia con ritardo condivido il mio commento tecnico-tattico: che generosità questo Napoli che in prossimità… - ladyonorato : Cari amici fieramente vaccinati, ora che è palese come il vostro gesto non serva a garantire la protezione sperata,… - twittingelenaa : RT @Napalm51: Gaia Tortora:'il rischio di avere al Cenone di natale un novax'. Ormai sono senza freni. #omnibus - SBontini : RT @LauraValenza1: Mio padre è un medico. Uno di quelli che da quando c'è il covid lavora senza sosta da 2 anni. Uno di quelli che fa i vac… -