Un guru contro gli svarioni della comunicazione. A Palazzo Chigi arriva il giornalista turboliberista Barbieri. Curerà le relazioni con i media (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chissà se la frase sul "nonno a disposizione delle Istituzioni" sia stata preparata dallo staff, oppure frutto di una trovata personale di Mario Draghi. Fatto sta che qualcosa sta cambiando nella comunicazione del presidente del Consiglio, finora tutt'altro che campione di loquacità. È agli atti che non abbia mai rilasciato un'intervista e che spesso abbia aggirato le conferenza stampa, spedendo i ministri a rispondere alle domande dei giornalisti. Da qualche mese ha iniziato a investire maggiormente sulla comunicazione, affidandosi a qualche profilo molto vicino ai suoi uomini più fidati. Tra i suoi collaboratori a Palazzo Chigi è arrivato, dal primo novembre, Giorgio Barbieri, in qualità di esperto delle relazioni con i media, con una retribuzione di ... Leggi su lanotiziagiornale

