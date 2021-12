Ultime Notizie Serie A: Coppa d’Africa si farà, bufera Acerbi-tifosi, Inter sotto la lente dei pm (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Plusvalenze Inter, prosegue l’indagine. – I Pm indagano sui diritti di recompra dei nerazzurri. La notizia Ore 9,40 – Il Borussia Dortmund rilancia per Haaland. I gialloneri vogliono trattenere l’attaccante offrendogli un ricco contratto. I dettagli Ore 9,20 – bufera fra tifosi e Acerbi. I biancocelesti scrivono un comunicato sul difensore azzurro. La notizia Ore 9.00 – Assemblea d’urgenza per la Serie B – Sul tavolo il possibile stop per Covid. La notizia Ore 8.50 – Salernitana, un nuovo imprenditore Interessato – Ci sarebbe ancora una speranza per la Salernitana che potrebbe essere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Plusvalenze, prosegue l’indagine. – I Pm indagano sui diritti di recompra dei nerazzurri. La notizia Ore 9,40 – Il Borussia Dortmund rilancia per Haaland. I gialloneri vogliono trattenere l’attaccante offrendogli un ricco contratto. I dettagli Ore 9,20 –fra. I biancocelesti scrivono un comunicato sul difensore azzurro. La notizia Ore 9.00 – Assemblea d’urgenza per laB – Sul tavolo il possibile stop per Covid. La notizia Ore 8.50 – Salernitana, un nuovo imprenditoreessato – Ci sarebbe ancora una speranza per la Salernitana che potrebbe essere ...

