Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 18:10 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Palazzo Chigi cabina di regia dal primo febbraio Green pass valido 6 mesi mascherini all’aperto alla riunione capi delegazione di maggioranza il capo del CTS Franco Locatelli presidente dell’istituto superiore francobollo voltiamo pagina si impenna il numero di nuovi casi di covid in Italia è cresciuto di Ben il 42,3% in 7 giorni un netto aumento pari al 33% si registra anche nei cessi sul pronto ospedaliero che ancora i posti letto occupati da pazienti covid con più 17% in area medica e in più 17 e tre in terapia intensiva lo rileva il monitoraggio della fondazione gimbe che Confronta i dati della settimana 1521 dicembre rispetto alla precedente si tratta spiega il presidente gimbe Nino cartabellotta di un’impennata Favorita anche dalla rapida diffusione della variante ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Palazzo Chigi cabina di regia dal primo febbraio Green pass valido 6 mesi mascherini all’aperto alla riunione capi delegazione di maggioranza il capo del CTS Franco Locatelli presidente dell’istituto superiore francobollo voltiamo pagina si impenna il numero di nuovi casi di covid in Italia è cresciuto di Ben il 42,3% in 7 giorni un netto aumento pari al 33% si registra anche nei cessi sul pronto ospedaliero che ancora i posti letto occupati da pazienti covid con più 17% in area medica e in più 17 e tre in terapia intensiva lo rileva il monitoraggio della fondazione gimbe che Confronta i dati della settimana 1521 dicembre rispetto alla precedente si tratta spiega il presidente gimbe Nino cartabellotta di un’impennata Favorita anche dalla rapida diffusione della variante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie:?oggi in Italia 44.595 positivi, è record da inizio #pandemia. I decessi sono 168… - ChainItaly : L'ultima newsletter appena pubblicata con le migliori notizie delle ultime 48 ore nel mondo della logistica italian… - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Coronavirus, ultime notizie:?oggi in Italia 44.595 positivi, è record da inizio pandemia. I decessi sono 168 https://t.… -