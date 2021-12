Ulivieri | “Stadi ancora aperti al 75% ottima notizia per il calcio”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Per il mondo delè di sicuro un’che glirestinocon la capienza al 75% e mi auguro che venga seguito da tutti l’obbligo di usare le mascherina Ffp2. Spero prevalga la responsabilità“. Così Renzo, presidente dell’Assoallenatori (Aiac), ha commentato ai microfoni dell’Adnkronos la misura contenuta nella bozza del decreto del governo. Per limitare i crescenti casi Covid in Italia, il Governo ha mantenuto la capienza del 75% degli, imponendo però l’obbligo di mascherine Ffp2 anche all’aperto e anche in zona bianca. “Io mi fido della scienza e sono d’accordo con tutte le decisioni prese e sulle quali la politica, a mio avviso, non dovrebbe mettere bocca. Da questo momento complicato se ne esce seguendo le indicazioni dei ...

Sportface.it

...(Aiac) Renzosi esprime così all'Adnkronos in merito alla misura contenuta nella bozza del decreto del governo per reagire all'impennata di contagi che tiene aperti glicon il 75% ...La città di Napoli è difficile perché lo spirito dei napoletani è particolare, ma i toscani hanno feeling con questo tipo di carattere - queste le parole di Renzo, ex allenatore e ...Roma, 23 dic. - "Per il mondo del calcio è di sicuro un'ottima notizia che gli stadi restino aperti con la capienza al 75% e mi auguro che venga seguito da tutt ...A "1 Football Club" programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori. Di seguito, un ...