UFO vicino al Vesuvio ed Etna: ci dobbiamo preoccupare? Cosa è successo quando sono stati avvistati vicino ai vulcani in altre parti del mondo

Non è di certo la prima volta che vengono avvistati degli UFO attorno ad alcune zone nevralgiche d'Italia, come Vesuvio ed Etna. C'è chi pensa che gli avvistamenti nel Sud Italia siano tra loro connessi.

A spiegarlo con maggiore precisione è stato Angelo Carannante, presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, attraverso le pagine de Il Mattino: "Tra i ricercatori si sospetta che in qualche modo i vulcani siano prediletti dagli extraterrestri. Per definizione sono luoghi molto "energetici", quindi si sostiene che gli UFO traggano in qualche modo energia proprio dai crateri". Il presidente poi ha specificato che gli oggetti non identificati ...

