UFFICIALE – Rinviate le prossime gare di Serie B (Di giovedì 23 dicembre 2021) Allarme Covid-19 in Serie B. Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza, ecco cosa si è deciso: Durante l'Assemblea, i club hanno deciso, a tutela … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

