UFFICIALE – Napoli Basket in isolamento fiduciario causa Covid

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La situazionecontinua ad essere critica e, in questo momento, anche il mondo dello sport ne sta risentendo molto. In Campania, è stata bloccata la Salernitana adi numerose positività nel gruppo squadra, mentre invece il Benevento non ha giocato la partita contro il Monza adella quarantena disposta nei confronti della squadra lombarda. Nel, invece, è recentemente risultato positivo un giocatore importantissimo come Lorenzo Insigne. Italy: Gevivs Apu Udine Gevibeat Apu Old Wild West Udine 57-53 in the second match of play off played at Palubarbuto of Naples , the eventual victory of third match that will play next friday in Udine, will be decisive for Gevi...