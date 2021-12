UFFICIALE – Mario Rui squalificato, salta la Juventus (Di giovedì 23 dicembre 2021) UFFICIALE, una giornata di squalifica per Mario Rui Mario Rui, a causa dell’ammonizione ricevuta ieri, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 dicembre 2021), una giornata di squalifica perRuiRui, a causa dell’ammonizione ricevuta ieri, è statoper un turno dal Giudice Sportivo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

rtl1025 : ?? É ufficiale: tornano le #mascherine all'aperto in tutta Italia. É una delle decisioni assunte dalla cabina di r… - Deborahdc27 : RT @rtl1025: ?? É ufficiale: tornano le #mascherine all'aperto in tutta Italia. É una delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Pala… - medicojunghiano : RT @rtl1025: ?? É ufficiale: tornano le #mascherine all'aperto in tutta Italia. É una delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Pala… - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA, E' UFFICIALE OLTRE IL DANNO ANCHE LA BEFFA, SPALLETTI PERDE UN AZZURRO PER LA SFIDA CONTRO LA JUVENTUS.… - Samantha_IT : RT @topitalianews24: ?? É ufficiale: tornano le #mascherine all'aperto in tutta Italia. É una delle decisioni assunte dalla #cabinadiregia… -