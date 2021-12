UFFICIALE – Il Giudice Sportivo rinvia la decisione sul 3-0 a tavolino in Udinese-Salernitana

(Di giovedì 23 dicembre 2021) È arrivato il comunicatodelriguardante il caso della partita non disputata tra. Il club campano era stato bloccato dall’ASL di Salerno a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il comunicato delrecita: “sub iudice”.Dunque non è stato ufficializzato il 3-0 a, perchè laaveva preannunciato reclamo. In questo modo l’iter è al momento bloccato, in attesa di ulteriori novità da parte degli organi competenti.

Il match tra Udinese e Salernitana non si è disputato per la mancata presentazione della squadra granata per via del divieto di trasferta imposto dall'Asl di SalernoIlsportivo si è espresso in merito a Udinese - Salernitana, match dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A non disputatosi perché l'Asl di Salerno - considerate le positività al Covid ...Ecco i calciatori fermati dalSportivo in vista della ventesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi perde il centrocampistaIeri sera con Empoli - Milan e Napoli - Spezia è andato in archivio il girone di andata del ...L'uomo è ritenuto responsabile di aver violato i divieti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla persona offesa ...Il Giudice Sportivo non ha assegnato il 3-0 a tavolino all' Udinese per il match contro la Salernitana. 'Udinese-Salernitana sub iudice', fa sapere il Giudice con un comunicato. Bloccata dall'ASL di S ...