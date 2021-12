UFFICIALE – Ikoné alla Fiorentina | colpo chiuso a 15 milioni

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Jonathanè il primodellanel mercato di gennaio. Non più di riparazione. Perché quello del francese è un acquisto decisamente importante. 23 anni, ala destra e all’occorrenza trequartista. La sua specialità è il dribbling, meglio se in velocità, per chiudere con il rientro e tiro di sinistro. Dopo un esordio nelle giovanili del Bondy, insieme a Mbappé, passa in quelle del PSG. Nel club parigino esordisce anche tra i professionisti. Nella stagione successiva va in prestito al Montpellier. Prestito che finisce l’anno successivo, lasciando scontente tutte le parti. La svolta nella carriera arriva però proprio ad inizio luglio 2018. Neanche il tempo di riempire il suo armadietto al PSG che viene ceduto al Lille, per appena 5. Jonathan...