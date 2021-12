Udinese-Salernitana: il giudice sportivo rinvia la decisione sul possibile 3-0 a tavolino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessuna decisione è stata presa dal giudice sportivo della serie A su Udinese-Salernitana, partita della diciannovesima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl causa contagi Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l’iter. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessunaè stata presa daldella serie A su, partita della diciannovesima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazione della squadra campana bloccata dalla Asl causa contagi Covid. Laha infatti preannunciato reclamo sul0-3 a, bloccando così l’iter. SportFace.

