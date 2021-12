Ucraina, così Putin prepara i russi alla guerra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo quanto dichiarato da Sergei Shoigu durante un incontro al ministero della Difesa russo (che dirige), nella provincia di Donetsk ci sarebbero 120 contractor americani che avrebbero spostato nelle città di Avdiivka e Krasny Liman dei camion contenenti sostanze chimiche non identificate da utilizzare per una provocazione contro Mosca. Shoigu lascia intendere che potrebbe essere inscenato un attacco chimico nel Donbas, la regione dell’Ucraina orientale dove dal 2014 i ribelli separatisti sono aiutati dalla russia nella guerra di indipendenza contro Kiev. Un’operazione false flag componente delle guerre ibride – tanto quanto la propaganda informativa. Non esistono prove di nessun genere a proposito di quello che dice il ministro russo, il Pentagono smentisce tutto, ma la dichiarazione va registrata sia perché arriva ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Secondo quanto dichiarato da Sergei Shoigu durante un incontro al ministero della Difesa russo (che dirige), nella provincia di Donetsk ci sarebbero 120 contractor americani che avrebbero spostato nelle città di Avdiivka e Krasny Liman dei camion contenenti sostanze chimiche non identificate da utilizzare per una provocazione contro Mosca. Shoigu lascia intendere che potrebbe essere inscenato un attacco chimico nel Donbas, la regione dell’orientale dove dal 2014 i ribelli separatisti sono aiutati da nelladi indipendenza contro Kiev. Un’operazione false flag componente delle guerre ibride – tanto quanto la propaganda informativa. Non esistono prove di nessun genere a proposito di quello che dice il ministro russo, il Pentagono smentisce tutto, ma la dichiarazione va registrata sia perché arriva ...

Advertising

CesareInvictus : RT @LuigiDeBiase: Mai la retorica di Putin è stata così violenta. Non è il gergo da caserma usato con i ribelli in Cecenia, ma l'idea che o… - idea3online : Ucraina, Putin alla Nato: pronti alla risposta militare. Vladimir Putin non ha mai usato toni così diretti e così d… - Carlo10309 : RT @LuigiDeBiase: Mai la retorica di Putin è stata così violenta. Non è il gergo da caserma usato con i ribelli in Cecenia, ma l'idea che o… - BossaNossaDossa : @angeloavellinoo @durezzadelviver Comunque fanno bene, anche io farei così se fossi Putin, ma non credo che farà lu… - Lukyluke311 : RT @LuigiDeBiase: Mai la retorica di Putin è stata così violenta. Non è il gergo da caserma usato con i ribelli in Cecenia, ma l'idea che o… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina così Caro - spesa e caro - bollette, Federconsumatori: 'La ripresa ci sta costando molto di più' ...'Tutto questo deriva da tensioni internazionali a partire dalla questione del gas dell'Ucraina e ... E' necessario insomma che la questione venga affrontata su scala più estesa perchè un impatto così non ...

American Circus, un sogno lungo 58 anni Aldo Moro nel periodo in cui era Presidente del Consiglio fece visita al Circo Americano, così come ... le evoluzioni a terra e i mozzafiato salti al fast track della troupe ucraina The Flying Jumpers, ...

Altroconsumo Connect e Neosurance sostengono la Fondazione Soleterre ciociariaoggi.it ...'Tutto questo deriva da tensioni internazionali a partire dalla questione del gas dell'e ... E' necessario insomma che la questione venga affrontata su scala più estesa perchè un impattonon ...Aldo Moro nel periodo in cui era Presidente del Consiglio fece visita al Circo Americano,come ... le evoluzioni a terra e i mozzafiato salti al fast track della troupeThe Flying Jumpers, ...