Uaar, 'Italia lontana dalla laicità' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siamo davvero un Paese europeo, moderno e laico, proiettato verso il futuro? Chissà. Alcuni dati che emergono su pratiche e iniziative religiose -ad esempio- sono davvero sconcertanti e fanno apparire gli italiani alla stregua di un popolo di baciapile. E non in remoti luoghi del sud d'Italia, come di primo acchito si potrebbe immaginare. E' infatti il Friuli Venezia Giulia, tra tutte le regioni dello stivale, che si classifica come quella più clericale del 2021, avendo collezionato -nel corso dell'anno- un nutrito elenco di iniziative di stampo confessionale oscurantiste, preoccupanti e francamente vergognose. Il quadro emerge dalla "Clericalata della settimana", la sezione del sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti (Uaar), che raccoglie le affermazioni e gli atti più clericali compiuti da rappresentanti di istituzioni o di ...

