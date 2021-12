Tutte le nuove misure anti-Omicron: dalle mascherine Ffp2 alle consumazioni al banco fino alle palestre, cosa cambierà dopo Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il ritorno delle mascherine all’aperto e la decisione di obbligare all’uso delle Ffp2, maggiormente protettive, quando ci si trova in ambienti al chiuso particolarmente affollati. Ma anche un’estensione del Super Green pass in zona bianca (dalle palestre ai bar) e la possibilità di allargare la platea di lavoratori obbligati al vaccino. In attesa dell’approvazione in Consiglio dei ministri, quindi ancora non definitive, ecco Tutte le novità sulle quali la Cabina di regia, composta da Mario Draghi e i capidelegazione di maggioranza, ha dato il via libera per contrastare la variante Omicron. Le norme entreranno in vigore subito dopo Natale e alcune, come il divieto di feste all’aperto, avranno un impatto immediato sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il ritorno delleall’aperto e la decisione di obbligare all’uso delle, maggiormente protettive, quando ci si trova in ambienti al chiuso particolarmente affollati. Ma anche un’estensione del Super Green pass in zona bianca (ai bar) e la possibilità di allargare la platea di lavoratori obbligati al vaccino. In attesa dell’approvazione in Consiglio dei ministri, quindi ancora non definitive, eccole novità sulle quali la Cabina di regia, composta da Mario Draghi e i capidelegazione di maggioranza, ha dato il via libera per contrastare la variante. Le norme entreranno in vigore subitoe alcune, come il divieto di feste all’aperto, avranno un impatto immediato sul ...

