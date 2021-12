Advertising

MRB_it : ?? | Le parole del tecnico dei corallini dopo il ko contro il Taranto #MondoRossoBlù #MRB #TurrisTaranto - Mediagol : Turris, Caneo: “Amareggiati, ci lecchiamo ferite. E’ mancato colpo del ko” - BlunoteWeb : Turris: Rammarico Caneo, ‘Ci è mancato il colpo del ko’ - TSTARANTO : VIDEO Turris, Caneo e Tascone: 'Volevamo chiudere l'anno con una vittoria' - Torrechannelit : Turris – Taranto: 1-2. Le parole di Caneo: “Tante volte perdiamo il ritmo del palleggio e ci perdiamo” -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Caneo

... un successo in rimonta nel girone C di Serie C di cui ammiriamo gli highlights nel video...cogliendo un palo subito al 4 con lo spunto di Santarpia ed i padroni di casa allenati da mister...AMMONITI : Civilleri, Versienti, Marsili, Zullo, Barone, Giovinco (TA);, Di Nunzio (TU). Lascia un tuo commento Tags: serie c girone c tarantoFrancesco Leggieri“La sconfitta brucia perché avevamo interpretato la partita in modo corretto sin dalle prime battute. Questo ko non ci stava proprio e sono molto amareggiato per aver dato un d ...La Turris esce sconfitta dalla sfida contro il Taranto nel turno prenatalizio. I campani vengono puniti da Andrea Saraniti che ...