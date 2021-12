Turchia, tra il crollo della lira e le ambizioni di Erdogan il paese si avvicina pericolosamente a un bis delle proteste di Gezi Park del 2013 (Di giovedì 23 dicembre 2021) File per il pane, infermieri sottopagati, sacche di povertà e malcontento che si ingrossano progressivamente. La Turchia di questo ultimo scorcio di anno si presenta così, dopo aver inanellato una serie di record negativi per la moneta nazionale zavorrata dalle scelte politiche, di pancia e non di testa, del presidente Recep Tayyip Erdo?an. I riverberi di quella che potrebbe essere definita una vera e propria anticamera del crac, ricadono principalmente sulle spalle di lavoratori e famiglie, alle prese con un’inflazione massiccia che significa acquisti più cari e difficoltà elevate al cubo per le fasce più deboli. Da giorni ormai si notano le file per il pane, affollate di quei cittadini indigenti che si presentano ai banchi alimentari o presso quei negozi che aderiscono ai programmi sociali per i meno abbienti. Sembrano lontani anni luce i periodi d’oro del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) File per il pane, infermieri sottopagati, sacche di povertà e malcontento che si ingrossano progressivamente. Ladi questo ultimo scorcio di anno si presenta così, dopo aver inanellato una serie di record negativi per la moneta nazionale zavorrata dalle scelte politiche, di pancia e non di testa, del presidente Recep Tayyip Erdo?an. I riverberi di quella che potrebbe essere definita una vera e propria anticamera del crac, ricadono principalmente sulle spalle di lavoratori e famiglie, alle prese con un’inflazione massiccia che significa acquisti più cari e difficoltà elevate al cubo per le fasce più deboli. Da giorni ormai si notano le file per il pane, affollate di quei cittadini indigenti che si presentano ai banchi alimentari o presso quei negozi che aderiscono ai programmi sociali per i meno abbienti. Sembrano lontani anni luce i periodi d’oro del ...

Advertising

f64klicso : @MarianoGiustino @RadioRadicale Per quanto denaro la Turchia si sta indebitando con la Cina? Quali accordi ci sono tra i cinesi e i turchi? - AniMatMigrante : @chrisAlkatrAzz Vabbè ma qui si supera ogni idiozia immaginabile. Tra un po' diventerete tutti obesi guerrafondai c… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: 4-Pillola mattutina 'Dollaro turco' per evitare la dollarizzazione: ...Il Tesoro s'impegna a rimborsare l’eventuale sv… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Erdogan ha avuto una conversazione con #Maduro con la finalità di migliorare… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: 4-Pillola mattutina 'Dollaro turco' per evitare la dollarizzazione: ...Il Tesoro s'impegna a rimborsare l’eventuale sv… -