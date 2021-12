Advertising

iconanews : Trump alla Corte Suprema, bloccare consegna carte al Congresso - Romeo77111184 : RT @Majden3: @SMaurizi @OmbraDuca Qoche sere fa ho ascoltato radio popolare parlavano di Assange. La giornalista sottolineava il (brutto) c… - Radio1Rai : ??Assalto a #CapitolHill. Dopo le sconfitte con i tribunali inferiori, Trump si è infine rivolto alla Corte Suprema… - CCKKI : RT @mcc43_: Trump_Pilato 'ha detto che alla fine ha deciso di lasciare che la questione venga gestita in aula. 'Immagino che i tribunali lo… - gattosciolto2 : @StefanoFeltri Peccato che la fiducia in draghi sia limitata alla rielezione di Trump al quale draghi sta abbondant… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump alla

ANSA Nuova Europa

Soprattutto se per le presidenziali del 2024 dovesse scendere ancora in campo Donald. Il presidente americano lo dice a chiare lettere nel corso di un'intervistaAbc in cui difende il suo ...Donaldsi è rivoltoCorte Suprema per bloccare la consegna dei documenti richiesti dalla commissione del Congresso che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. La documentazione ...«Se la salute mi assiste...». Questo l'unico possibile ostacolo ad una nuova candidatura di Joe Biden, che non ha alcuna intenzione di gettare la spugna nonostante la ...Lo ha detto l'ex presidente rispondendo a una giornalista conservatrice che sosteneva che l'aumento dei morti fa dubitare sull'efficacia dei vaccini ...