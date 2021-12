Truffa internazionale, confiscato patrimonio da 1,2 milioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Guardia di Finanza di Varese ha confiscato beni di lusso e denaro per 1,2 milioni di euro ad un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato per una serie di truffe transnazionali, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Guardia di Finanza di Varese habeni di lusso e denaro per 1,2di euro ad un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato per una serie di truffe transnazionali, ...

