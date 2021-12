Triduo alla Sacra Famiglia di Nazareth a cui affidiamo tutte le famiglie – Primo giorno

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Questodiè un invitopreghiera per lee a riscoprire l’esempio perfetto dell’amore per proteggere illuogo dove Dio si manifesta. Oggi più che mai è in corso un’emergenza di preghiera per lain sé, nucleo dove l’amore e la tenerezza di Dio si incarnano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

