Trento, incidente sul lavoro: operaio 30enne muore nel vano ascensore (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un altro incidente sul lavoro ha sconvolto il nostro Paese: Nicolae Catalan, un operaio trentenne di Labico (Roma), è morto mentre si trovava in trasferta a Trento. Nella serata di martedì, 21 dicembre, Nicolae Catalan ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. L'operaio trentenne di Labico (Roma) è morto mentre si trovava in trasferta a Trento. via FacebookPer Catalan si trattava degli ultimi giorni di lavoro, in una casa di cura ad Arco. L'uomo è deceduto lasciando i suoi tre bambini e la moglie. Il sindaco di Labico, Danilo Giovannoli, ha dedicato all'operaio un post sul suo profilo Facebook, condividendo la drammatica notizia.

