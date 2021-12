Trenord | 10 coppie di treni soppressi per il Passante | disagi sulla Milano-Seveso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trenord coppie

La Stampa

... in Sardegna l'ARST assicura il collegamento con la bella Alghero, in Lombardia èche fa la ... Per le, invece, è prevista l'offerta 'Me&You' che dà diritto a una riduzione dal 20 al 50% ...Particolarmente indicata per le, ma non solo, la romantica ruota panoramica ai giardini per ... Mentre con ilDay Pass da 13,00 euro si arriva a Como da tutta la Lombardia (un adulto + un ...In attesa della riapertura della strada (non prima del 2023) è il primo passo in avanti, perché il collegamento ferroviario resta l'unico attivo ora sul Tenda ...In attesa della riapertura della strada (non prima del 2023) è il primo passo in avanti, perché il collegamento ferroviario resta l'unico attivo ora sul Tenda ...