Trema la terra a Sapri | scossa di terremoto all’alba

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Due scosse disono state avvertitedalla popolazione nei comuni che affacciano sul Golfo di Policastro, nel Basso Cilento. La primadi magnitudo 2.4, localizzata dalla Sala sismica dell’Ingv, è stata registrata alle 5.48 con epicentro a(Salerno) a una profondità di 10 chilometri; la seconda, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle 6.09, sempre con epicentro ae a una profondità di 10 chilometri. Le scosse sono state avvertite ae nei comuni vicini. Non risultano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sapri. Trema la terra nel Golfo di Policastro. Questa mattina si sono registrate due scosse di terremoto con epicento a Sapri. La prima alle ore 5:48 con una profondità di 10 km e magnitudo 2.4, la seconda...