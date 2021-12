Tre benefattori fiorentini comprano mille panettoni per i bisognosi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 dicembre 2021)di File (Fondazione Italiana di Leniterapia) sono stati comprati da treanonimie donati alla Misericordia di Firenze, alla Caritas, a Montedomini e a Villa Lorenzi per dare un po’ di conforto alle famiglie in difficoltà assistite da questi enti benefici. Complessivamente, considerando che ciascun panettone ha un costo di 18 euro, sono stati donati 18mila euro, una cifra importante che riempie di gioia la Fondazione File. La campagna di raccolta fondi “Panettone per file” anche quest’anno è stata un grande successo: in totale 8.000 frae pandori sono stati scelti come regali di Natale da molte persone in tutta la Toscana e non solo, contribuendo così a sostenere il servizio di cure palliative portato avanti dalla Fondazione. File (Fondazione ...