Traffico Roma del 23-12-2021 ore 17:00 Luceverde Roma Buon pomeriggio irritazione Massimo peschi Traffico intenso sulle principali strade in uscita da Roma sulla diramazione Roma Sud lunghe code per un incidente e Traffico sull'intero percorso in direzione dell'auto sole per Napoli a partire dal raccordo anulare sulla stessa Roma-napoli troviamo code tra lo svincolo di Roma nord Colleferro direzione Napoli sul Raccordo Anulare risulta difficoltoso muoversi ci sono lunghe code In entrambe le carreggiate in interna dalla Trionfale alla rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino all'uscita per la Roma Napoli per grazie e un incidente Code in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni poi nella stessa direzione altre code tra il ...

