Traffico Roma del 23-12-2021 ore 11:30 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti nella capitale ci sono Infatti code sulla carreggiata esterna del raccordo dalla Colombo alla diramazione Roma Sud chiusa una corsia all’altezza della Tuscolana a causa di un veicolo in panne interna invece il Traffico in fila tra la Trionfale e la Salaria e poi code a tratti dalla Bufalotta alla Prenestina difficoltà anche sull’autostrada del Sole dove siamo incolonnamenti tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone In quest’ultima direzione problemi di immissione sul raccordo per il Traffico della via Appia Nuova con code da Ciampino in tangenziale code dal bivio per la 24a mattina verso l’olimpico ripercussioni sul Traffico del tratto Urbano della A24 con coda in ingresso a partire da Viale della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti nella capitale ci sono Infatti code sulla carreggiata esterna del raccordo dalla Colombo alla diramazioneSud chiusa una corsia all’altezza della Tuscolana a causa di un veicolo in panne interna invece ilin fila tra la Trionfale e la Salaria e poi code a tratti dalla Bufalotta alla Prenestina difficoltà anche sull’autostrada del Sole dove siamo incolonnamenti tra il bivio per laTeramo e Valmontone In quest’ultima direzione problemi di immissione sul raccordo per ildella via Appia Nuova con code da Ciampino in tangenziale code dal bivio per la 24a mattina verso l’olimpico ripercussioni suldel tratto Urbano della A24 con coda in ingresso a partire da Viale della ...

