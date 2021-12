Traffico Roma del 23-12-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneincolonnato sulla carreggiata esterna del raccordo della Pontina alla diramazione diSud ripercussioni sulin ingresso dalla nuova con code dall’aeroporto di Ciampino coda in uscita dalla capitale sulla Pontina tra Mostacciano e Spinaceto nei pressi del Vaticanorallentato per incidente in via Sebastiano Veniero in prossimità di via Santa file in via Cilicia è in via Acaia da via Appia Antica a via Satrico verso San Giovanni code a tratti in entrambi i sensi sulla via Cassia tra via di Grottarossa e il raccordo è sempre nelle due direzioni file sulla via di Torre Vecchia tra via di Boccea & via Trionfale prudenza in Piazza Sonnino per la presenza di olio in strada fino alle 20:30 stop alle moto e motorini fino ...