Top & Flop – Napoli-Spezia: il migliore ed il peggiore azzurro in campo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Napoli perde la gara con lo Spezia per 0-1, collezionando così la terza sconfitta consecutiva in casa propria. Napoli-Spezia termina con il punteggio di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilperde la gara con loper 0-1, collezionando così la terza sconfitta consecutiva in casa propria.termina con il punteggio di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FBiasin : Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi d… - forumJuventus : GdS: 'Crisi senza fine per Alex Sandro. Ingaggio top, ma da “riserva”. In uscita a giugno? Non spinge più e fa fati… - Eurosport_IT : Finale pazzesco a Campiglio: Noel esce all’ultima porta, vince Foss-Solevag! ???? Alex Vinatzer è 4°, 3 italiani in… - infoitscienza : eFootball 2022 è il gioco peggiore dell'anno su Metacritic. Ecco la Top 10 completa - F00L_F0RYOU : RT @LTHQItaly: Assicuratevi di votare @Louis_Tomlinson ai seguenti link: Best Solo Artist: -