Tiro a volo, le parole del presidente Luciano Rossi: "Vogliamo il meglio: risultati prestigiosi" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la rivoluzione tecnica degli scorsi giorni, la Federazione Italiana Tiro A volo (FITAV), tira un po' le somme di quello che è successo e quello che sarà. Il presidente federale Luciano Rossi ha infatti incontrato i neo nominati quadri tecnici, relativi all'alto livello delle specialità olimpiche, per fare il punto della situazione. Davanti al segretario generale Mario Magnanini, ai tecnici di Trap Albano Pera (P.O.), Rodolfo Viganò (Azzurri) e Daniele Di Spigno (S.G.) e a quelli di Skeet Andrea Benelli (P.O.), Andrea Filippetti (Azzurri) e Sandro Bellini (S.G.), il numero uno della FITAV si è cosi espresso. "Questa nuova impostazione del settore tecnico che vi vedrà come protagonisti è frutto di un forte convincimento che ha trovato l'appoggio unanime del Consiglio Federale. Siete il ...

