Tina Cipollari esce allo scoperto | chi è il suo nuovo fidanzato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La celebre opinionista di "Uomini e Donne"ha da tempo concluso la sua storia d'amore con Vincenzo, ristoratore fiorentino. Entrambi avrebbero dovuto sposarsi, ma qualcosa è andato storto e anche questa sua ultima relazione è finita.infatti non parlerà più di lui, sembra molto offesa. Ma ora l'opinionista ha unamore, un certo Alfredo. Anche lui sembra essere romano come lei e si sarebbero conosciuti nell'estate del 2021, quindi la relazione dura solo da pochi mesi. Di conseguenza, questa è la prima volta che ne parla al settimanale "Vero". In effetti, ha preferito non esporsi troppo. Come lei stessa ha detto, dopo tante delusioni, preferisce andarci con i piedi di piombo, anche per proteggere i suoi figli. Ma vediamo alcune delle dichiarazioni rilasciate daalla ...