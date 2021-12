Tina Cipollari conferma: ha un nuovo fidanzato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella vita di Tina Cipollari è tornato l’amore, ha un nuovo fidanzato. Non è un pettegolezzo, è la realtà ed è la Cipollari a confermare tutto ma anche a confessare di avere paura. Il suo timore è di parlare un po’ troppo presto, questa volta desidera rivelare poco della sua storia d’amore, non vuole rischiare. “Non voglio esporlo, correre troppo” ha confidato alla rivista Vero. Una saggezza che arriva a 56 anni ma Tina Cipollari non riesce a non dire nulla e così conferma ciò che si vocifera già da un po’ di tempo. Accanto a lei oggi c’è Alfredo, ne parla per la prima volta. Tina Cipollari fidanzata con Alfredo Ovviamente delusa dalla fine della storia con il ristoratore Vincenzo Ferrare: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella vita diè tornato l’amore, ha un. Non è un pettegolezzo, è la realtà ed è lare tutto ma anche a confessare di avere paura. Il suo timore è di parlare un po’ troppo presto, questa volta desidera rivelare poco della sua storia d’amore, non vuole rischiare. “Non voglio esporlo, correre troppo” ha confidato alla rivista Vero. Una saggezza che arriva a 56 anni manon riesce a non dire nulla e cosìciò che si vocifera già da un po’ di tempo. Accanto a lei oggi c’è Alfredo, ne parla per la prima volta.fidanzata con Alfredo Ovviamente delusa dalla fine della storia con il ristoratore Vincenzo Ferrare: ...

