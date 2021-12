The Wolf Among Us 2: primi dettagli sulla nuova storia del gioco (Di giovedì 23 dicembre 2021) Trapelano nuovi dettagli riguardanti The Wolf Among Us 2 e la possibile svolta che prenderà la storia in questo nuovo gioco Lo studio di sviluppo Telltale Games, nato da ex membri di LucasArts, sin dalle origini si è presentato come uno dei principali autori della rinascita delle avventure grafiche, debuttando con i celebri Sam & Max, e Tales of Monkey Island. Nel corso degli anni sono stati lanciati anche altri giochi in formato “episodico”, e con la serie di The Walking Dead l’azienda sembrava aver raggiunto l’apice del successo per quanto riguarda il genere a cui essa ambiva. Qualcosa però andò storto negli anni successivi, e per via di diverse complicanze, oltre all’enorme numero di progetti a cui essa stava lavorando da anni e la crescente riduzione delle vendite, lo studio si ritrovò a ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Trapelano nuoviriguardanti TheUs 2 e la possibile svolta che prenderà lain questo nuovoLo studio di sviluppo Telltale Games, nato da ex membri di LucasArts, sin dalle origini si è presentato come uno dei principali autori della rinascita delle avventure grafiche, debuttando con i celebri Sam & Max, e Tales of Monkey Island. Nel corso degli anni sono stati lanciati anche altri giochi in formato “episodico”, e con la serie di The Walking Dead l’azienda sembrava aver raggiunto l’apice del successo per quanto riguarda il genere a cui essa ambiva. Qualcosa però andò storto negli anni successivi, e per via di diverse complicanze, oltre all’enorme numero di progetti a cui essa stava lavorando da anni e la crescente riduzione delle vendite, lo studio si ritrovò a ...

