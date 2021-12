THE VOICE SENIOR: ULTIMA PUNTATA DEL 2021 PER ANTONELLA CLERICI, SI RIPARTE IL 7 GENNAIO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una nuova sessione di Blind Auditions è al centro di “The VOICE Senoir”, il talent show condotto da ANTONELLA CLERICI che va in onda in via eccezionale giovedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1 e non nel tradizionale venerdì. La prossima PUNTATA del talent show della CLERICI sarà venerdì 7 GENNAIO. La semifinale andrà in onda venerdì 14 GENNAIO mentre la serata della finale di The VOICE SENIOR è attesa per venerdì 21 GENNAIO, in diretta su Rai1. Attraverso le “audizioni al buio”, gli aspiranti concorrenti cercano di conquistare almeno uno dei giudici con l’unico strumento che hanno a disposizione: la voce. Solo quello che deciderà di voltarsi, si aggiudicherà il concorrente in squadra. Nella scorsa ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una nuova sessione di Blind Auditions è al centro di “TheSenoir”, il talent show condotto dache va in onda in via eccezionale giovedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1 e non nel tradizionale venerdì. La prossimadel talent show dellasarà venerdì 7. La semifinale andrà in onda venerdì 14mentre la serata della finale di Theè attesa per venerdì 21, in diretta su Rai1. Attraverso le “audizioni al buio”, gli aspiranti concorrenti cercano di conquistare almeno uno dei giudici con l’unico strumento che hanno a disposizione: la voce. Solo quello che deciderà di voltarsi, si aggiudicherà il concorrente in squadra. Nella scorsa ...

