The Voice Senior: tornano D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti alla corte di Antonella Clerici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel quinto appuntamento con The Voice Senior non intendono fermarsi le audizioni al buio del programma che vanno a caccia dei profili perfetti da aggiungere nelle squadra dei quattro agguerriti coach. La trasmissione condotta dall’amata Antonella Clerici cambia giorno di programmazione per lasciare libera la prima serata della vigilia di Natale e va in onda eccezionalmente per questa volta il giovedì. L’appuntamento è infatti fissato per il 23 dicembre 2021 quando a partire dalle ore 21:30 continueranno le famose Blind Auditions, con le splendide voci over 60 intente a prendersi gli ultimi posti rimasti vuoti nei roaster dei quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti. Tutta quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel quinto appuntamento con Thenon intendono fermarsi le audizioni al buio del programma che vanno a caccia dei profili perfetti da aggiungere nelle squadra dei quattro agguerriti coach. La trasmissione condotta dall’amatacambia giorno di programmazione per lasciare libera la prima serata della vigilia di Natale e va in onda eccezionalmente per questa volta il giovedì. L’appuntamento è infatti fissato per il 23 dicembre 2021 quando a partire dalle ore 21:30 continueranno le famose Blind Auditions, con le splendide voci over 60 intente a prendersi gli ultimi posti rimasti vuoti nei roaster dei quattro coach Gigi, Loredanae Orietta. Tutta quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuove Blind Auditions nel quinto appuntamento di @THEVOICE_ITALY Senior su Rai 1 @antoclerici @OriettaBerti… - M_Castelletti : A beautiful song. A beautiful voice. A beautiful city. @MalteseTenor through the silent streets of our magical cit… - zazoomblog : The Voice Senior cambia giorno: cosa c’è stasera in tv? Programmi giovedì 23 dicembre - #Voice #Senior #cambia… - zazoomblog : The Voice Senior: quante puntate mancano? Ecco quando finisce (Data ultima puntata) - #Voice #Senior: #quante… - infoitcultura : The Voice Senior, la puntata del 24 dicembre andrà in onda questa sera -