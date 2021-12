The Voice Senior, la puntata del 24 dicembre andrà in onda questa sera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vi segnaliamo una novità dell’ultim’ora riguardante il palinsesto di Rai 1: la quinta puntata di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, andrà in onda questa sera anziché domani, come previsto dalla normale programmazione dello show musicale. Al posto di The Voice Senior, nella prima serata della Vigilia di Natale sarà trasmesso il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: la pellicola presenta una voce narrante d’eccezione, quella dell’attore e scrittore italiano Fabio Volo. The Voice Senior sfida Caduta libera campionissimi La Rai ha dunque deciso di anticipare di un giorno la messa in onda di The Voice Senior, che ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vi segnaliamo una novità dell’ultim’ora riguardante il palinsesto di Rai 1: la quintadi The, il talent condotto da Antonella Clerici,inanziché domani, come previsto dalla normale programmazione dello show musicale. Al posto di The, nella primata della Vigilia di Natale sarà trasmesso il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: la pellicola presenta una voce narrante d’eccezione, quella dell’attore e scrittore italiano Fabio Volo. Thesfida Caduta libera campionissimi La Rai ha dunque deciso di anticipare di un giorno la messa indi The, che ...

