The voice senior, Città segrete o il balletto? La tv del 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 23 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. Programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Città segrete”, condotto da Corrado Augias. Cinque serate evento, quattro Città, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Augias ci ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “”, condotto da Corrado Augias. Cinque serate evento, quattro, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Augias ci ...

