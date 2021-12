The Voice Senior anticipazioni puntata 23 dicembre 2021: cast concorrenti, giudici, data prossima puntata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Eccezionalmente di giovedì per via delle festività natalizie stasera va in onda The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici e che premia le voci più belle over 60. Cosa succederà? Ci saranno ancora le audizioni al buio? Scopriamolo insieme! The Voice Senior anticipazioni 23 dicembre 2021: cast concorrenti, le squadre Attraverso le audizioni al buio gli aspiranti concorrenti cercano di conquistare almeno uno dei giudici, Orietta Berti, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio, con l’unico strumento che hanno: la voce. Ad accogliere i cantanti, che si esibiscono sul palco, ci sono i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Eccezionalmente di giovedì per via delle festività natalizie stasera va in onda The, lo show condotto da Antonella Clerici e che premia le voci più belle over 60. Cosa succederà? Ci saranno ancora le audizioni al buio? Scopriamolo insieme! The23, le squadre Attraverso le audizioni al buio gli aspiranticercano di conquistare almeno uno dei, Orietta Berti, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio, con l’unico strumento che hanno: la voce. Ad accogliere i cantanti, che si esibiscono sul palco, ci sono i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in ...

