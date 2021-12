The Voice Senior 2021: le anticipazioni della quinta puntata, 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) The Voice Senior 2021: le anticipazioni della quinta puntata del 23 dicembre Questa sera, giovedì 23 dicembre 2021, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2021, il talent show musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. In giuria troviamo i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) The: ledel 23Questa sera, giovedì 23, su Rai 1 va in onda ladi The, il talent show musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. In giuria troviamo i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il postocoppia ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 23 DICEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA E CITTÀ SEGRETE - RadioRadicale : #PatrickZaki e la condizione dei Copti in #Egitto: intervista ad @AshrafRamelah, direttore di 'The Voice of Copts' - tuttoteKit : Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, modalità veloce nell’ultimo aggiornamento #NintendoSwitch #PC #PS4… - Dear141687203 : RT @Alina7Panda: @KIjDPs6JXJsAD67 È interamente dedicato alla sua arte. Ogni canzone è un capolavoro. Listen to the golden voice of the pla… - D_Tolb : The week 16 scenario, scenario! (Rare Essence voice) -