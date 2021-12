“The Family Man”: la commedia di Natale con Nicholas Cage stasera in tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riferimenti filmici leggendari, forze dal cielo che cambiano destini e un Nicholas Cage in bilico fino all’ultimo tra i piaceri di ricchezza e potere sfrenati e il calore unico di una famiglia felice: è “The Family Man” di Brett Ratner, con Tea Leoni (“Deep Impact”) e Don Cheadle (“Hotel Rwanda”). Jack Campbell (Nicholas Cage) è un pezzo grosso di Wall Street: responsabile delle fusioni tra colossi finanziari, è un uomo votato agli affari e alla bella vita, vissuta in sostanziale solitudine. In concomitanza delle feste natalizie, una forza superiore gli impone di vedere cosa sarebbe stato della sua vita se tredici anni prima, invece di imbarcarsi per Londra per quella che sarebbe stata la prima tappa della sua scalata finanziaria, avesse scelto di continuare la storia d’amore con Kate (Tea Leoni), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riferimenti filmici leggendari, forze dal cielo che cambiano destini e unin bilico fino all’ultimo tra i piaceri di ricchezza e potere sfrenati e il calore unico di una famiglia felice: è “TheMan” di Brett Ratner, con Tea Leoni (“Deep Impact”) e Don Cheadle (“Hotel Rwanda”). Jack Campbell () è un pezzo grosso di Wall Street: responsabile delle fusioni tra colossi finanziari, è un uomo votato agli affari e alla bella vita, vissuta in sostanziale solitudine. In concomitanza delle feste natalizie, una forza superiore gli impone di vedere cosa sarebbe stato della sua vita se tredici anni prima, invece di imbarcarsi per Londra per quella che sarebbe stata la prima tappa della sua scalata finanziaria, avesse scelto di continuare la storia d’amore con Kate (Tea Leoni), ...

