The Batman: Paul Dano sottolinea l'importanza del costume dell'Enigmista (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attore Paul Dano ha parlato di quanto sia stato importante creare un costume specifico per l'Enigmista nel film The Batman. The Batman ha tra i suoi protagonisti anche l'attore Paul Dano nella parte del villain Enigmista, personaggio che lo ha obbligato a indossare un costume poco comodo, ma essenziale per la sua interpretazione. L'attore, intervistato da Empire, ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set dell'atteso film con star Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. In occasione di un articolo dedicato a The Batman, Paul Dano ha raccontato: "Il costume era qualcosa di davvero intenso. Penso che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attoreha parlato di quanto sia stato importante creare unspecifico per l'nel film The. Theha tra i suoi protagonisti anche l'attorenella parte del villain, personaggio che lo ha obbligato a indossare unpoco comodo, ma essenziale per la sua interpretazione. L'attore, intervistato da Empire, ha condiviso qualche dettaglioa sua esperienza sul set'atteso film con star Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. In occasione di un articolo dedicato a Theha raccontato: "Ilera qualcosa di davvero intenso. Penso che ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Paul Dano sottolinea l'importanza del costume dell'Enigmista - UniMoviesBlog : La rivista #EmpireMagazine è tornata a promuovere in rete il prossimo numero di gennaio, ed in particolare il lungo… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheBatman: nuove foto del film, il produttore ha detto a Christopher Nolan 'cercheremo di batterti' - sfiorata82 : The Batman: Colin Farrell sulla nascita del “suo” Pinguino e sul personaggio del Padrino a cui si è ispirato - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, il produttore sfida Christopher Nolan: 'Il nostro sarà il miglior film su Batman'… -