The Batman | la nuova foto mostra Robert Pattinson con la Catwoman di Zoë Kravitz

Robert Pattinson e Zoë Kravitz si confrontano nei panni di Batman e Catwoman in una nuova immagine di The Batman. Empire ha diffuso una nuova foto dal film The Batman, che mostra Robert Pattinson e Zoë Kravitz in costume nei panni di Batman e Catwoman e che si guardano l'un l'altra. L'iconica motocicletta di Catwoman compare accanto a lei, mentre Batman è vestito con il suo costume completo. The Batman è diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura scritta insieme a Peter Craig.

