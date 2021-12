The Batman, il produttore sfida Christopher Nolan: "Il nostro sarà il miglior film su Batman" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il produttore di The Batman ha già avvisato Christopher Nolan: quello diretto da Matt Reeves sarà il miglior film sull'Uomo Pipistrello. The Batman sarà il miglior film di sempre sull'Uomo Pipistrello? È quello che il produttore del film avrebbe promesso a un altro grande regista DC, Christopher Nolan. È quello che ha raccontato Dylan Clark, produttore del film diretto, co-sceneggiato e e co-prodotto da Matt Reeves, ai microfoni di Empire... E che a quanto pare ha già voluto rendere noto anche al regista de Il Cavaliere Oscuro. "Ho già detto direttamente a Chris ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi Theha già avvisato: quello diretto da Matt Reevesilsull'Uomo Pipistrello. Theildi sempre sull'Uomo Pipistrello? È quello che ildelavrebbe promesso a un altro grande regista DC,. È quello che ha raccontato Dylan Clark,deldiretto, co-sceneggiato e e co-prodotto da Matt Reeves, ai microfoni di Empire... E che a quanto pare ha già voluto rendere noto anche al regista de Il Cavaliere Oscuro. "Ho già detto direttamente a Chris ...

