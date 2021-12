Terrorismo: arrestato leader dell’UFI, il gruppo della “Jihad bianca” (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ di questa mattina l’arresto del leader e fondatore dell’organizzazione terroristica “Unione Forze Identitarie”, un’organizzazione con struttura paramilitare vicina al gruppo estremista Feurkrieg Division. Attuate disposizioni anche per altri 4 componenti, tutti con ruoli di spicco. Il gruppo agiva cercando seguaci tra i giovani, spesso minori con situazioni di disagio. Leggi anche: L’ultimo saluto ad Antonella e Lorena Flores: i funerali delle due sorelle morte a Roma (VIDEO) Terrorismo: arrestato il leader di Unione Forze Identitarie Nelle prime ore della mattinata odierna, su richiesta di questa Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un “ordinanza di applicazione di misure cautelari”, il fondatore e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ di questa mattina l’arresto dele fondatore dell’organizzazione terroristica “Unione Forze Identitarie”, un’organizzazione con struttura paramilitare vicina alestremista Feurkrieg Division. Attuate disposizioni anche per altri 4 componenti, tutti con ruoli di spicco. Ilagiva cercando seguaci tra i giovani, spesso minori con situazioni di disagio. Leggi anche: L’ultimo saluto ad Antonella e Lorena Flores: i funerali delle due sorelle morte a Roma (VIDEO)ildi Unione Forze Identitarie Nelle prime oremattinata odierna, su richiesta di questa ProcuraRepubblica, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un “ordinanza di applicazione di misure cautelari”, il fondatore e ...

