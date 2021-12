Terribile lutto nel cinema: trovati morti i genitori di una famosissima attrice (Di giovedì 23 dicembre 2021) Terribile lutto nel mondo del cinema, con i genitori di una famosissima attrice che sono stati trovati morti misteriosamente. Dramma ad Hollywood, dopo che nella giornata di ieri la polizia ha trovato i corpi senza vita dei genitori di Alicia Witt. L’attrice è nota specialmente per i suoi ruoli all’interno della famosa serie tv ‘The L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)nel mondo del, con idi unache sono statimisteriosamente. Dramma ad Hollywood, dopo che nella giornata di ieri la polizia ha trovato i corpi senza vita deidi Alicia Witt. L’è nota specialmente per i suoi ruoli all’interno della famosa serie tv ‘The L'articolo proviene da Inews.it.

