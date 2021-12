Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3. 'La scossa ha spostato me e il divano' (Di giovedì 23 dicembre 2021) breve ma piuttosto intenso secondo i residenti, a . La scossa è stata avvertita alle 21.38 e l'Ingv ha stimato una magnitudo di 3.3. L'epicentro nella zona di Motta Sant'Anastasia, alle porte di ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) breve ma piuttosto intenso secondo i residenti, a . Laè stata avvertita alle 21.38 e l'Ingv ha stimato unadi 3.3. L'epicentro nella zona di Motta Sant'Anastasia, alle porte di ...

Advertising

SkyTG24 : Sicilia, scossa di #terremoto nel Catanese: magnitudo 3.3 - ilpost : C’è stato un terremoto in Sicilia - saulcaia : Anche quest’anno, in perfetto orario, è arrivata la consueta #scossa di #terremoto natalizia. Avvertita anche a… - Quintomioo : RT @dottorbarbieri: ???? #Terremoto a #Catania (magnitudo 4.3-4.8) avvertito pochi minuti fa in tutta la Sicilia orientale. - panettos : RT @dottorbarbieri: ???? #Terremoto a #Catania (magnitudo 4.3-4.8) avvertito pochi minuti fa in tutta la Sicilia orientale. -