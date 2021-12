Tentorio e l’appello ai giovani | “In politica servono impegno ed entusiasmo | fatevi avanti”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Bergamo. Quarantanove anni dedicati alla città attraverso il suopolitico. Mercoledì sera l’ex sindaco di Bergamo Francoha ricevuto la medaglia d’oro. Classe 1945, si laurea nel 1967 in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano e intraprende la professione di commercialista. Diviene consigliere comunale nel 1970 come rappresentante del Movimento Sociale Italiano, venendo riconfermato in ogni successiva elezione e diventando nel 1999 vice sindaco di Bergamo. Nel 2009 viene candidato sindaco ed eletto al primo turno con il 51,41% dei voti. Siede poi in consiglio fino a maggio del 2019. La sua esperienza presso il Comune di Bergamo, durata ininterrottamente per 49 anni, segna un record di longevità amministrativa nei capoluoghi italiani. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal sindaco Giorgio Gori, che nel 2014 lo aveva ...