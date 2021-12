"Tende al bello...". Quella frase (cancellata) di Burioni su Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il noto virologo Roberto Burioni aveva scritto un post su Facebook, poi cancellato, facendo il punto della situazione sulla variante Omicron: ecco quali erano le sue parole Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il noto virologo Robertoaveva scritto un post su Facebook, poi cancellato, facendo il punto della situazione sulla variante: ecco quali erano le sue parole

Ultime Notizie dalla rete : Tende bello "La gravità tende al bello...". Quella frase di Burioni su Omicron Una metafora calcistica per fare il punto della situazione sulla variante Omicron . "La gravità tende al bello...": è quello che aveva scritto il virologo Roberto Burioni sul proprio profilo Facebook , "Medical Facts". Salvo poi cancellare il post. "Siamo al 18', vinciamo 1 - 0..." Quanto ...

