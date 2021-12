Temptation Island: il matrimonio che nessuno si immaginava (Di giovedì 23 dicembre 2021) Temptation Island: uno degli ex protagonisti si sposa, nessuno si aspettava una notizia del genere. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. Qualche ora fa, i fan di Temptation Island hanno ricevuto una notizia shock: uno dei più discussi protagonisti del programma è finalmente convolato a nozze, ma ovviamente non con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 dicembre 2021): uno degli ex protagonisti si sposa,si aspettava una notizia del genere. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. Qualche ora fa, i fan dihanno ricevuto una notizia shock: uno dei più discussi protagonisti del programma è finalmente convolato a nozze, ma ovviamente non con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

laViscontina : @unicornodrogato Perfetto! Ho adorato entrambe per motivi diversi...Non credo siano mai state super amiche come pro… - fuoripostoluogo : @anna_f81 Andiamo io e te a Temptation island? - ArtecoLily : Quale coppia potrebbe partecipare a Temptation Island nip #amici21 - DaniloM83890763 : @gabrielepx Ti faccio una domanda di logica ,i dati sull'efficacia del vaccino si esprimo in comparazione con quant… - infoitcultura : Temptation Island, Nicola Panico ha sposato la sua Francesca Parenti! -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Chi sono i figli di Alessia Marcuzzi? ... Striscia la Notizia, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello , Summer Festival, Zelig, L'isola dei famosi , Temptation Island , giudice nel talent Amici di Maria De Filippi , soltanto per ...

GF Vip 6, Sophie e Alessandro Basciano: notte insieme sotto le coperte L'ingresso al Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano ha scosso notevolmente gli equilibri della casa. L'ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto il suo interesse per Sophie e Soleil, aggiungendo alle due anche Jessica, di cui apprezza il carattere. Dopo il velato due di picche da Soleil, Alessandro è 'conteso' ...

"Temptation Island", Tommaso bacia la tentatrice e Valentina chiede il falò di confronto TGCOM Temptation Island, discusso ex protagonista si è sposato: di chi si tratta? Le foto Temptation Island: in attesa della nuova edizione 'nip' del programma e di quella 'vip', apprendiamo una bellissima notizia su un ex protagonista che (anche suo malgrado) aveva fatto molto parlare di ...

GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme sotto le coperte L’ingresso al Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano ha scosso notevolmente gli equilibri della casa. L’ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto il suo interesse per Sophie e Soleil, ag ...

... Striscia la Notizia, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello , Summer Festival, Zelig, L'isola dei famosi ,, giudice nel talent Amici di Maria De Filippi , soltanto per ...L'ingresso al Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano ha scosso notevolmente gli equilibri della casa. L'ex tentatore dinon ha nascosto il suo interesse per Sophie e Soleil, aggiungendo alle due anche Jessica, di cui apprezza il carattere. Dopo il velato due di picche da Soleil, Alessandro è 'conteso' ...Temptation Island: in attesa della nuova edizione 'nip' del programma e di quella 'vip', apprendiamo una bellissima notizia su un ex protagonista che (anche suo malgrado) aveva fatto molto parlare di ...L’ingresso al Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano ha scosso notevolmente gli equilibri della casa. L’ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto il suo interesse per Sophie e Soleil, ag ...