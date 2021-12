Temptation Island | discusso ex protagonista si è sposato | di chi si tratta? Le foto

(Di giovedì 23 dicembre 2021): in attesa della nuova edizione “nip” del programma e di quella “vip”, apprendiamo una bellissima notizia su un exche (anche suo malgrado) aveva fatto molto parlare di sé anche a “Uomini e Donne”. Nella mattinata di ieri, mercoledì 22 dicembre, è convolato a nozze civilmente con la sua fidanzata, che aspetta un bambino! Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito! Iniziamo col dire che gli sposini non erano fidanzati o comunque non si sono conosciuti all’interno del docu – reality.: Nicola Panico sposo! A convolare a nozze è stato proprio l’ex fidanzato di Sara Affi Fella. Il calciatore, oggi 38enne, hala sua fidanzata Francesca Parenti, alla quale è legato da oltre due anni e che presto gli darà un figlio, il piccolo ...

