Tempesta-Fermariello | progetto innovativo per migliorare servizi scolastici

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Si è tenuta ieri la seduta congiunta delle Commissioni capitoline Scuola e Bilancio per analizzare la proposta di delibera n. 160/2021 relativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. “Siamo fortemente impegnati, Giunta e Assemblea Capitolina, al fine di garantire la migliore qualità deieducativi edella città nonché il concreto accesso ai livelli essenziali delle prestazioni per tutti i bambini e i ragazzi della Capitale.” “Dall’abbattimento delle rette, alla sperimentazione in ciascun municipio dell’allungamento dell’orario di apertura dei nidi, dai progetti volti ad aprire le nostre scuole oltre l’orario curricolare, agli interventi contro il drammatico fenomeno della dispersione scolastica, dall’attenzione al tema del personale – anche precario – alle maggiori risorse da destinare ai Municipi per interventi e ...